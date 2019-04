Inside Xbox: Alle News

In der aktuellen Ausgabe von Inside Xbox dreht sich alles um die neue Xbox One S All-Digital Edition, die Veränderungen im Xbox Game Pass, praktische neue Funktionen der Game Bar auf Windows 10 PC, neue abwärtskompatible Titel und vieles mehr.

Xbox One S All-Digital Edition ist da!

Das Highlight der aktuellen Show ist die Enthüllung der Xbox One S All-Digital Edition. Eine Konsole gemacht für alle, die ihre Titel gerne digital abspeichern – ganz ohne Laufwerk. Die Xbox One S All-Digital ist im Bundle mit Minecraft, Forza Horizon 3 und Sea of Thieves verfügbar. Bestelle Deine neue Konsole ab sofort für 229,99 Euro (UVP) vor und profitiere von 50 Euro Ersparnis im Vergleich zur Standard Edition der Xbox One S für 279,99 Euro (UVP).

Xbox Game Pass Ultimate: Das Beste aus zwei Welten

Xbox Game Pass und Xbox Live Gold erhalten mit Xbox Game Pass Ultimate eine kombinierte Mitgliedschaft. Zukünftig erhältst Du vollen Zugriff auf die Xbox Game Pass-Bibliothek mit mehr als 100 Titeln und genießt das Mehrspieler-Erlebnis von Xbox Live Gold für monatlich 14,99 Euro. Mit Xbox Game Pass Ultimate spielst Du gemeinsam mit Deinen Freunden in einem der weltweit umfangreichsten Mehrspieler-Netzwerke und entdeckst Dein neues Lieblingsspiel.

Die neuen Features der Game Bar auf Windows 10 PC

Die Game Bar für Windows 10 erhält eine Vielzahl neuer Funktionen. Nutze die neue Spotify-Integration, kreiere aus Deinen Screenshots Memes für soziale Kanäle oder verbinde Dich dank neuer Netzwerk-Funktionen noch besser mit Deinen Freunden. Mit den frischen Features bist Du stets im Bilde, was Deine Freunde spielen. Künftig tauschst Du Dich spielübergreifend im Chat oder Voice-Chat mit ihnen aus.

Die Game Bar ist ein praktisches Overlay in Windows 10 PC, das Deinen PC dank vielseitiger Personalisierungs-Optionen zu einer noch besseren Gaming-Plattform macht. Konfiguriere Position sowie Anordnung Deiner Widgets und fixiere sie direkt in der Game Bar.

Mit der neuen Funktion Looking For Group (LFG) findest Du ganz einfach Mitspieler oder bei Bedarf Gegenspieler für Deine nächste große Mehrspieler-Herausforderung. Installiere Dir das Xbox Insider-Hub und teste die neuen Funktionen der Game Bar noch heute auf Deinem Windows 10 PC.

Neue Modi und Quests in Sea of Thieves

Am 30. April erscheint das Anniversary Update für Sea of Thieves. Es entführt Dich in die Arena, den neuen PvP-Modus, in dem Du und Deine Freunde gegen andere Crews in 24-minütigen Matches antreten. Oder entdecke die epische Story-Kampagnen Tall Tales, die Du solo oder gemeinsam mit Deiner Crew inmitten der offenen Welt erlebst. Die erste Kampagne Shores of Gold empfängt Dich mit einem epischen Abenteuer rund um Liebe, Verrat und Ehre auf der Suche nach Gold. Zu guter Letzt erwartet Dich mit The Hunter’s Call ein brandneuer Handelsbund samt neuartiger Herausforderungen und Belohnungen. Tausche das Entermesser gegen Kochlöffel oder Angel und entdecke die kulinarische Vielfalt der Ozeane, in denen sich jetzt über 50 leckere Fisch-Arten tummeln.

Sechs heiß ersehnte neue Titel mit Xbox One Abwärtskompatibilität

Neue Titel erweitern das Portfolio abwärtskompatibler Spiele für Xbox One. Ab sofort spielst Du Ninja Gaiden 2, Fable 2, Fable 3, Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction und Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent auf Xbox One oder als Xbox One X Enhanced-Titel auf Xbox One X. Verliebe Dich noch heute in einen von 62 Titeln, die dank Xbox Abwärtskompatibilität für Xbox One Enhanced verfügbar sind.

Neue Titel für Deine Xbox One

In der aktuellen Episode von Inside Xbox erfährst Du neue Details zu Star Wars Jedi: Fallen Order, dem neuen Star Wars-Titel von Respawn Entertainment und erhältst spannende Informationen zu Rage 2, dem kommenden postapokalyptischen Shooter von Bethesda. Am 18. April startet außerdem die Closed Beta von Warhammer Chaosbane, das am 4. Juni erscheint. Inside Xbox liefert Dir neben den verfügbaren Klassen der ersten Beta-Phase frische Inhalte zu Bragi Axtbeißer, einem Zwergen-Assassinen, sowie der Waldelfe Elessa.

Xbox Fan Fest: E3 2019

Auf der E3 2019 wird Xbox so präsent wie noch nie sein. Um das zu feiern, stehen 700 Tickets für das diesjährige FanFest zur Verfügung. Die Gewinner der Tickets erhalten Zugang zum Xbox Briefing, ein spezielles FanFest Showcase und vieles mehr. Weitere Details zum FanFest und zum Ticketing-Prozess erfährst Du in der aktuellen Episode von Inside Xbox.

Phil Spencer spricht über die E3 2019, Project xCloud und mehr

Zum Abschluss der aktuellen Folge spricht Phil Spencer, Head of Xbox, über Project xCloud und wie der neue Service den Spieler in den Mittelpunkt setzt. Im Zentrum steht dabei die Idee, dass jeder Mensch in der Lage sein sollte, die Games zu spielen, die er spielen möchte. Und das auf sämtlichen Geräten – völlig unabhängig davon, wo man sich gerade befindet. Auf der E3 2019 legt Xbox besonderen Fokus auf die zwei Millionen Spieler rund um den Globus, sodass die E3 mit Xbox zu einem weltweiten Erlebnis wird. Egal, ob auf Xbox One oder Windows 10 PC – für jeden Spieler ist etwas dabei!

Die aktuelle Episode von Inside Xbox gibts gleich hier zum nachschauen.