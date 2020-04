Inside Xbox April: Alle Infos

Die erste Episode von Inside Xbox im Jahr 2020 bringt viele News und spannende Informationen aus dem Xbox-Kosmos, darunter Neuigkeiten zu den frischen Titeln sowie mehr Informationen zur Technologie von Xbox Series X.

Kämpfe ums Überleben in Obsidian Entertainments Grounded

Das neue Survival-Adventure Grounded von Obsidian Entertainment ist ab dem 28. Juli 2020 über Xbox Game Preview im Xbox Game Pass Ultimate und via Steam Early Access verfügbar. Im frischen Trailer und einem speziellen Livestream mit den Entwicklern erfährst Du mehr zum Einzelspieler-Modus des Titels. Weitere Infos zu Grounded liest du im separaten Artikel auf Xbox Wire DACH nach.

Fünf Fakten, die Du über Gears Tactics wissen musst

Gears Tactics hat den Goldstatus der Entwicklung erreicht und The Coalition feiert das mit einem brandneuen Video, in dem Du fünf aufregende Fakten zu dem neusten Titel aus dem Gears-Universum erfährst. Gears Tactics erscheint am 28. April auf Windows 10 PC, im Xbox Game Pass für PC (Beta) und bei Steam.

Project xCloud Preview in Deutschland: Melde Dich ab sofort an

Die Anmeldung zur Preview von Project xCloud ist ab sofort in Deutschland für Nutzer von Android-Smartphones und -Tablets verfügbar. Registriere Dich für eine Teilnahme an der Preview auf der offiziellen Website. Weitere Hintergründe zum neuesten Status von Project xCloud erfährst Du in einem Beitrag von Catherine Gluckstein auf Xbox Wire DACH.

Setze die Segel in Sea of Thieves mit dem kostenlosen Update Ships of Fortune

Das jüngste Update zu Sea of Thieves steht in den Startlöchern und erscheint im späteren Verlauf des Monats. Im kostenlosen Update Ships of Fortune bist Du als Botschafter für die Handelskompanien unterwegs und lernst die mysteriöse Kompanie der The Reaper’s Bones kennen, für die Du rivalisierende Schiffe plünderst und Dir Flaggen und Beute der konkurrierenden Botschafter als Trophäen sicherst.

Erfahre mehr über die Technologie von Xbox Series X

In der aktuellen Episode von Inside Xbox erfährst Du neue Details zur leistungsstarken neuen Konsolengeneration. Die neuen Informationen umfassen DirectX-Raytracing, Variable Rate Shading sowie weitere Details zu Audioverarbeitung und Speicheroptionen.

Die Evolution der Xbox Game Bar

Die Xbox Game Bar, das anpassbare Gaming Overlay für Deinen Windows 10 PC, erfährt ein Update. Ab sofort nutzt Du als Insider neue Widgets der Xbox Game Bar und greifst auf Partner-Anwendungen von Razer, XSplit und Intel zu – ohne lästiges Hin- und Herschalten zwischen den Anwendungen mit der Tastenkombination Alt+Tab.

Mehr fantastische Titel im Xbox Game Pass

Schon bald kommen weitere Titel für den Xbox Game Pass für Konsole und PC. Freue Dich auf tolle Spiele wie Alvastia Chronicles, Journey to the Savage Planet, Overcooked! 2, Football Manager 2020, Mistover und Stranger Things 3: Das Spiel.

Noch mehr ID@Xbox-Titel auf Xbox One

In der aktuellen Episode von Inside Xbox Episode findest Du frische Informationen zu neuen ID@Xbox-Titeln, darunter The Last Campfire, das neue düstere Fantasy-Spiel von Hello Games. Empfehlenswert ist auch der neue Trailer zu Atomicrops, einem actionreichen Landwirtschaftssimulator: Hier bewirtschaftest Du die letzte Farm einer postapokalyptischen Einöde und verteidigst sie gegen eine Vielzahl von Eindringlingen. Und die größte Überraschung kommt zum Schluss: Der actiongeladene Top-Down-Shooter Hotline Miami Collection erscheint auf Xbox One und ist ab sofort verfügbar.

Forza Street erscheint am 5. Mai für Dein Smartphone

Starte die Motoren Deines Smartphones, denn Forza Street erscheint am 5. Mai für iOS und Android. Die fleißigen Tester haben während der Vorab-Registrierung auf Android bereits jede Menge Feedback gegeben und auch iOS-Nutzer füllen die Straßen in Forza Street in ein paar Wochen mit noch mehr Leben. Für einen rasanten Start in Dein neues Rennsport-Abenteuer erhältst Du bei Login innerhalb der ersten 30 Tage einen 2017 Ford GT als Willkommensgeschenk. Registriere Dich bereits jetzt vorab im Google Play Store und im Samsung Galaxy Store.

Hier die komplette Inside Xbox April 2020 zum Nachschauen: