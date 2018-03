Veröffentlicht am

Inside Xbox: Neue Live-Show mit allen News zu Xbox

Inside Xbox wird am 10. März um 21:00 Uhr zum ersten Mal live auf den Xbox Kanälen ausgestrahlt und bildet eine neue Plattform für sämtliche Neuigkeiten rund um Xbox. Das neue Live-Format kann man via Mixer, YouTube, Twitch und Facebook mitverfolgen.

Alles, was man rund um Xbox wissen muss

Inside Xbox ist eine monatliche Premium-Live-Sendung für News und topaktuelle Ankündigungen, die einen Blick hinter die Kulissen von Xbox gewährt. Gastgeber der Show sind die Xbox-Koryphäen Larry Hryb, Graeme Boyd, Jeff Rubenstein, Lydia Ellery und viele weitere Gäste.

In der ersten Ausgabe sprechen die Gastgeber der Show zusammen mit Entwickler Rare über Sea of Thieves, werfen einen genaueren Blick auf PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS und nehmen Far Cry 5 unter die Lupe. Zudem können sich die Zuschauer noch auf einige Überraschungen freuen!

Die Premiere von Inside Xbox live kann am 10. März um 21:00 Uhr auf folgenden Kanälen mitverfolgt werden:

Mixer.com/Xbox

YouTube.com/Xbox

Twitch.TV/Xbox

Facebook.com/Xbox

Weitere Informationen zum Programm und der Ausrichtung des neuen Formats gibt es auf Xbox Wire DACH.