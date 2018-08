Jagged Alliance: Rage! angekündigt

Vor fast einem Vierteljahrhundert erschien mit Jagged Alliance ein echter Klassiker im Genre der rundenbasierten Taktik-Spiele. Nun kündigt Publisher THQ Nordic mit Jagged Alliance Rage! ein Spin-off an.

Jagged Alliance ist zurück – mit einem neuen Ansatz der rundenbasierten Taktik, der Abenteuerelemente sowie den bekannten und verschrobenen Söldnern! Jagged Alliance: Rage! ist ein Spin-off, das 20 Jahre nach dem ersten Jagged Alliance spielt, bietet eine Reise in die Dschungelhölle, die sowohl dem Verstand als auch dem Körper alles abverlangt!

In Jagged Alliance: Rage! steht man jederzeit am Rande des Zusammenbruchs. Mit mangelnder Ausrüstung und in der Unterzahl liegt es am Spieler, die erfahrenen Söldner in taktischen, rundenbasierten Missionen anzuführen und den Funken einer Revolution zu entzünden.

Dieses Mal sieht man sich – nur mit ein paar Verbündeten an der Seite – einer ganzen Insel gegenüber, die von einem Drogenbaron und seiner rasenden Armee regiert wird.

Features

Online Koop-Modus für 2 Spieler

Komplexe rundenbasierte Taktik mit Adventure-Elementen

Wähle aus einer Vielzahl an Taktiken von Schleichen bis zu roher Gewalt

Starke Charaktere mit eigenen Skills, Wünschen und persönlichen Konflikten

Rage-Skills: Besondere Charakterfähigkeiten, die dich im Verlauf des Kampfes stärker machen.

Mächtige Kommandanten führen die feindlichen Truppen auf dem Schlachtfeld an

Beschäftige dich mit schrecklichen experimentellen Drogen und setze sie gegen eure Feinde ein

Jagged Alliance: Rage! wird im im Herbst 2018 für den PC, PlayStation 4 und Xbox One (einschließlich Xbox One X) erscheinen.