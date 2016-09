Jetzt die Demo von FIFA17 spielen

EA SPORTS hat heute die offizielle FIFA 17 Demo für Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 und PC veröffentlicht.

Die kostenlose Demo-Version bietet neben zwölf spielbaren Teams, darunter Bayern München, Manchester United und Real Madrid C.F, zudem die Möglichkeit, erstmals den neuen Storymodus The Journey* anzuspielen.

Mit The Journey haben Fans zum ersten Mal in der FIFA-Reihe die Chance, als Alex Hunter, einem aufstrebenden Talent in der Premier League, ihre eigene Geschichte zu erleben. Sowohl auf dem Platz, als auch abseits des Fußballfeldes. In der Demo erleben Spieler einen kurzen Einblick hinter die Kulissen von Manchester United.

Fans, die das Feld mit einer ihrer Lieblingsmannschaften stürmen wollen, können sich in ein Freundschaftsspiel mit dem FC Bayern München, Manchester United, Manchester City, Chelsea FC, Real Madrid C.F., Juventus Turin, Inter Mailand, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Seattle Sounders, Club Tigres UNAL oder Gamba Osaka stürzen. Als Stadien stehen die legendäre Stamford Bridge, das CenturyLink Field in Seattle sowie das Suita City Stadion aus der japanischen J1 League zur Wahl.

Als Vorbereitung auf die Partien, können Fans die neuen Skill Games ausprobieren, um ihren Fähigkeiten den letzten Feinschliff zu verpassen, bevor sie sich auf dem Spielfeld in Aktion begeben.

FIFA-Fans erwarten neu gestaltete Gameplay-Features wie Überarbeitete Standards, Adaptive Spielerintelligenz, Verbesserter Körpereinsatz, und Vielfältige Angriffstechniken, die Spielern die volle Kontrolle über ihre Aktionen auf dem Platz verleihen.

FIFA 17 wird von EA Vancouver entwickelt und wird am 29. September für OriginFIFA 17 Demo jetzt erhältlich (PC), Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht.