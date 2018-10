Just Cause 4: Story-Trailer

Square Enix hat zum kommenden Action-Hit JUST CAUSE 4 einen brandneuen Story-Trailer veröffentlicht, der mehr spannende Details über die neue Geschichte des Agenten Rico Rodriguez erzählt.

JUST CAUSE 4 spielt auf der, von Südamerika inspirierten Insel Solís, die von mächtigen Stürmen und Tornados heimgesucht wird und am Rande des Krieges steht. Das skrupellose Militär der Schwarzen Hand, angeführt von der gefährlichen Gabriela, setzt all seine Mittel ein, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Rico Rodriguez, inzwischen ein abtrünniger Agent, besucht die Insel, um die Wahrheit hinter dem Tod seines Vaters in Erfahrung zu bringen. Er verbündet sich mit Mira, einer rebellischen Dissidentin, und findet sich schnell an der Spitze einer Armee wieder und muss sich mit Enterhaken und Wingsuit durch Verschwörungen und Chaos kämpfen.

JUST CAUSE 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.