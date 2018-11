Just Cause 4: Teaser-Video zum Expansion Pass

Square Enix veröffentlicht ein Teaser-Video zu den kommenden Download-Inhalten von Just Cause 4. Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das, was Spieler mit den drei Erweiterungen „Demons“, „Dare Devils“ und „Danger“ erwartet.

In Just Cause 4 kommt Rico Rodriguez nach Solís, um die Wahrheit über seine Vergangenheit zu erfahren – um jeden Preis. Die drei Erweiterungen „Demons“, „Dare Devils“ und „Danger“ werden im Jahr 2019 erwartet.

Hier eine vorläufige Inhaltsangabe:

Dare Devils lässt das Herz aller Freunde von Geschwindigkeit und Zerstörung höher schlagen, wenn sich Rico mit den Gangs von Solís anlegt und an tödlichen Rennen und Destruction Derbys teilnimmt.

lässt das Herz aller Freunde von Geschwindigkeit und Zerstörung höher schlagen, wenn sich Rico mit den Gangs von Solís anlegt und an tödlichen Rennen und Destruction Derbys teilnimmt. In Demons stellt sich Rico hingegen einer uralten dämonischen Macht, die Solís durchdringt und die Bewohner einer schrecklichen Bedrohung aussetzt.

stellt sich Rico hingegen einer uralten dämonischen Macht, die Solís durchdringt und die Bewohner einer schrecklichen Bedrohung aussetzt. In Danger wiederum taucht plötzlich Ricos ehemaliger Arbeitgeber in Solís auf – im Gepäck fortschrittliche Technologie, geheime Waffen und speziell ausgebildete Einsatzkräfte.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC.