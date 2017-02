in News

Kalypso hat Dungeons 3 angekündigt

Die Zeichen stehen auf Unterwerfung! In Dungeons 3 bemächtigt sich das machthungrige Böse der Dunkelelfenpriesterin Thalya, die seine Kreaturen in den Kampf gegen das Gute führen soll, während es selbst bequem vom heimischen Dungeon aus die Strippen zieht.

Mit Thalya an der Spitze und der geballten Macht des Bösen als Unterstützung machen sich Dungeon-Architekten auf, die Welt im Namen des dunklen Lords zu erobern.

Publisher Kalypso Media hat das Knurren, Murren, Fauchen, Jauchzen und Rufen der dunklen Horde … äh… der Dungeons-Fans erhört und schwört auf das kalte Dungeon-Herz, dass Dungeons 3 größer, besser, umfangreicher und sehr viel performanter wird, als der beliebte Vorgänger. Und hübscher! Und damit meinen wir nicht Thalya, die ihr Debut im Teaser-Trailer macht.

In Dungeons 3 errichten angehende Digitalfieslinge einen einzigartigen Dungeon nach eigenen Wünschen und rekrutieren eine Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat. Schließlich konnte der Dungeon Lord die Fraktionen des Bösen zu einer schlagkräftigen Armee vereinen: Die Horde, Dämonen und Untote kämpfen in Dungeons 3 erstmals gemeinsam gegen das Gute.

Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, verlassen Spieler das Dunkel und führen ihr Heer ins Licht der Oberwelt, um die Reiche der Menschen unter ihre Herrschaft zu bringen. Für die endlosen Eroberungsphantasien des gierigen Bösen bietet Dungeons 3 erstmals komplett zufallsgenerierte Level, sodass keine Partie der anderen gleicht.

Dungeons 3 erscheint auf PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Mac und Linux im Herbst 2017. Mit dem Release auf der Xbox One feiert die Dungeons-Serie Premiere auf einer Microsoft-Konsole. Dungeons 3 wird zum ersten mal auf der GDC spielbar sein.