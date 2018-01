Kampagnen-Paket für TW: Warhammer II

Sega kündigt heute mit Rise of the Tomb Kings ein neues Kampagnen-Paket für Total War: Warhammer II an, in dem neue Legendäre Anführer, einzigartige Spielmechaniken und zahlreiche neue Einheiten eingeführt werden.

Gigantische Legionen skelettierter Krieger und riesige, furchteinflößende Kriegsmaschinen erheben sich über den ausgedörrten Sümpfen und sandigen Dünen des einst stolzen Nehekhara, um ihren niemals alternden Meistern zu dienen. Die Gruftkönige sind erwacht – um ihr glorreiches Reich wieder aufzubauen.

Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Kampagnen für Total War: WARHAMMER II, Eye of the Vortex und Mortal Empires, bietet das Rise of the Tomb Kings-Kampagnenpaket eine neuartige Kampagnenerfahrung mit einer Vielzahl neuer, rassen-spezifischer Spielmechaniken, Siegbedingungen und jede Menge authentische Lore. In der Schlacht werfen die Gruftkönige Heerscharen unzähliger Skelett-Einheiten auf das Schlachtfeld, unterstützt von gewaltigen Steinkonstruktionen wir den Gruft-Skorpion, der Necrosphinx und dem kolossalen Hierotitan.

Als Antwort auf das umfangreiche Feedback der Spieler enthält Rise of the Tomb Kings keine ergänzende Story-Kampagne, jedoch dafür zwei zusätzliche Legendäre Anführer (insgesamt vier Legendäre Anführer enthalten) mit eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften, Quest-Strängen, legendären Ausrüstungen und situationsbedingten Herausforderungen. Die Spieler verfügen über die Gruftkönige Settra den Unvergänglichen, Khalida, Khatep und den einstigen Leutnant von Nagash, der heimtückische Arkhan der Schwarze.

Alle Details zu den einzigartigen Inhalten von Rise of the Tomb Kings sind hier verfügbar: https://www.totalwar.com/blog/tomb-kings-announcement

Darüber hinaus veröffentlichen SEGA und Creative Assembly eine zusätzliche kostenlose Erweiterung in Form des Legendären Anführers der Skaven, Tretch Craventail. Dieser ist in den Kampagnen Eye of the Vortex als auch in Mortal Empiresspielbar. Nur wenige Skaven verfügen über die Gerissenheit und Arglistigkeit eines Tretch Craventail, der seine Untergebenen stets dahin zu treiben versteht, auch nach einer Schlacht noch gestärkt in die Nächste ziehen zu wollen. Tretch steht in Naggaroth bereit und ist als kostenloser Download über Steam.