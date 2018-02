Kingdom Come: Deliverance – Making-of Video

Warhorse Studios und Deep Silver veröffentlichen heute ein neues Video, das interessante Einblicke in die Sprachaufnahmen der deutschsprachigen Fassung des Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance gewährt.

Die deutschen Sprachaufnahmen wurden in den Berliner Studios von GlobaLoc mit qualifizierten und bekannten Synchronsprechern/innen aufgezeichnet, darunter Gundi Eberhart, bekannt als deutsche Stimme von Jessica Biehl oder Michelle Monaghan, in der Rolle der Mutter von Heinrich, oder Leonhard Mahlich, die deutsche Stimme von Chris Pratt oder Liam Hemsworth, in der Rolle des Protagonisten Heinrich. Bernd Rumpf, bekannt als die deutsche Stimme vom Liam Neeson oder Alan Rickman, spricht die Rolle des Hauptmann Bernard, in dessen Truppe Heinrich seine ersten Schritte als Soldat tätigt.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation®4 und Xbox One, sowie für PC.