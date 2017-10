Kingdom Come: Deliverance – Neues Video

Warhorse Studios und Deep Silver veröffentlichen heute ein Video, mit dem neue Details zum Kampfsystem im kommenden Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance vorgestellt werden.

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmen.

Im neuen Video gehen Daniel Vavra und sein Team detailliert auf das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance ein und erklären die Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe im Spiel. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der Spielspaß in Mitleidenschaft gezogen wird, wurden in einem Videospiel nie zuvor so ausführlich abgebildet.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation®4, Xbox One und PC.