KINGDOM HEARTS III Trailer zeigt Minispiele

Am letzten Wochenende feierten über eintausend Fans im Rahmen des „Dandelion Meeting“ das Jubiläum von KINGDOM HEARTS Union χ[Cross]. Zu diesem feierlichen Anlass enthüllte KINGDOM HEARTS III-Co-Director Tai Yasue in einer besonderen Videonachricht, dass sowohl KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] als auch KINGDOM HEARTS III brandneue, an klassische Disney-Cartoons angelehnte Minispiele im Stil der LCD-Spiele der 80er Jahre bieten werden.

Franchise Director Tetsuya Nomura kündigte außerdem an, dass Fans die einzigartige Gelegenheit bekommen, Teil der Geschichte von KINGDOM HEARTS III zu werden. Bis zu 300 Spieler werden ausgewählt und ihre Nutzernamen aus KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] an einem noch geheimen Ort in KINGDOM HEARTS III zu sehen sein. Weitere Informationen zu dieser Aktion findet ihr hier: http://sqex.to/dHK

Die weiteren Ankündigungen zu KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] im Überblick:

Neuer Spieler vs. Spieler-Modus (PvP) – Während des Events „Dandelion Meeting“ konnten Spieler einen ersten Blick auf den neuen, asynchronen PvP-Modus werfen, der später in diesem Jahr erscheinen wird. Im neuen PvP-Modus können Spieler von KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] gegeneinander antreten und ihre Medaillen strategisch nutzen, um siegreich zu sein. Der Spieler, der die meisten Züge gewinnt, gewinnt auch den Kampf und wird in eine monatliche PvP-Bestenliste eingetragen.

Geschenke zum 2. Jubiläum – Um das 2. Jubiläum des Spiels zu feiern, erhielten am 7. April 2018 alle Spieler als Geschenk 3.000 Juwelen und zwei Fantasia Mickey B-Medaillen, die jederzeit innerhalb des nächsten Monats aktiviert werden können.

KINGDOM HEARTS Union χ[Cross] ist ab sofort als Gratis-App im App Store für iPhone-Geräte und auf Google Play für Android-Geräte erhältlich.