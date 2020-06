Kingdom Hearts Melody of Memory angekündigt

Square Enix und Disney kündigen Kingdom Hearts Melody of Memory an, ein brandneues Rhythmus-Actionspiel, welches noch 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Mit über 140 Tracks und 20 Charakteren bietet Kingdom Hearts Melody of Memory Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingsmomente der Serie auf ganz neue Art zu erleben. Spieler reisen durch wundervolle Disney-Welten und verbünden sich mit bekannten Disney-Charakteren, während sie die unvergessliche Musik der Kingdom Hearts-Reihe sowie zeitlose Tracks aus Disney-Klassikern genießen. Kingdom Hearts of Memory lädt Spieler nicht nur zu einer spannenden Einzelspielerkampagne ein, es lässt sie auch die unvergesslichen Melodien im Online-Mehrspielermodus gemeinsam genießen. Fans, die auf die Veröffentlichung von Kingdom Hearts Melody of Memory warten, können sich zudem auf den Original-Soundtrack von Kingdom HeartsIII freuen, der viele der zeitlosen und unvergesslichen Tracks aus dem von der Kritik gefeierten Kingdom Hearts III enthält und im Herbst 2020 weltweit erscheinen wird. Außerdem können Kingdom Hearts-Fans ab dem 22. Juni die Geheimnisse des jungen Xehanorts in Kingdom HeartsDark Road erforschen, einem brandneuen Spielerlebnis mit Originalgeschichte für Mobilgeräte. Spieler entdecken durch eine leicht zugängliche, kartenbasierte Spielmechanik in den Disney-Welten neue Geheimnisse. Kingdom Hearts Melody of Memory erscheint 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Für weitere Informationen siehe: www.kingdomhearts.com Kingdom Hearts Dark Road wird ab dem 22. Juni innerhalb der App Kingdom Hearts Union χ Dark Road verfügbar sein, welche im Amazon Appstore, im App Store für iPhone, und auf Google Play für Android-Geräte verfügbar ist. Beitrag teilen teilen

