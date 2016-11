Klassiker Galaga Wars für mobile Geräte

Ältere Spieler werden sich an den Klassiker GALAGA vielleicht noch erinnern, einem Aracde-Shooter aus dem Jahr 1981. Jetzt liefert uns BANDAI NAMCO eine Neuauflage namens GALAGA WARS, die gerade für iOS und Android erschienen ist.

Als GALAGA Fighter stehen dem Spieler mächtige Waffen zur Verfügung: sie können Insekten mit leistungsstarken Lasern (PEW PEW!!) vernichten, sie mit Raketen (BOOM!!!) jagen und der Queen Bee eine kleine Kostprobe der gefährlichen Space- Minen geben. Im Kampf werden Spieler jede nur mögliche Feuerkraft brauchen. Es ist daher immens wichtig, das vollständige Arsenal freizuspielen und upzugraden. Die Spieler können aus einer Vielzahl von Raumschiffen wählen (basierend auf berühmten Games aus der Vergangenheit) und sich der Aufgabe annehmen zu beweisen, dass sie ihrem Platz auf dem galaktischen Schlachtfeld würdig sind. Die Freunde befinden sich bereits mitten im Geschehen: Rettet der Spieler sie aus den Fängen der Insekten, aktiviert er den berühmten „Twin Mode“, der die Feuerkraft verdoppelt. GALAGA WARS begeistert mit einem epischen Soundtrack, einer reaktionsschnellen Touch-Steuerung und fantastischer Grafik.

„Ich habe das originale Galaga mit etwa 10 Jahren in einer Arcade-Halle gespielt. Daher geht für mich mit der Veröffentlichung von Galaga Wars für eine neue Generation von Spielern ein Traum in Erfüllung – insbesondere auch deshalb, da GALAGA in diesem Jahre sein 35. Jubiläum feiert. Es war eine enorme Herausforderung, einen der berühmtesten Titel der Videospielgeschichte neu zu erfinden und dabei trotz der Einfügung neuer cooler Ideen das Wesen aufrechtzuerhalten, das dieses Spiel so einzigartig macht“, sagte Chanh LY, Produzent und Projektverantwortlicher bei BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit BANDAI NAMCO an solch einem tollen Titel arbeiten zu dürfen. Galaga hat wahren Kultcharakter und das Team von Paladin hat tolle Arbeit geleistet, dem Spiel für das 21. Jahrhundert neuen Wind einzuhauchen. Wir sind dem Herzen des 35 Jahre alten Originals treu geblieben und haben sogar mit den originalen Unterlagen des Game-Designs gearbeitet. Zudem haben wir jeden Pixel des ursprünglichen Artworks analysiert. Das neue Galaga Wars ist ein einzigartiges Spiel mit einigen sehr interessanten Innovationen. Ich denke, dass es zahlreichen Spielern weltweit ein Lächeln auf das Gesicht zaubern wird“, sagte Derk De Geus, CEO von Paladin Studios.

GALAGA WARS ist über den App Store und Google Play ab sofort erhältlich.