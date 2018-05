Koch Media und Partner auf der RPC 2018

Koch Media (Deep Silver) & Partner geben ihr Line-Up für die kommende Role Play Convention 2018 in Köln (12.-13. Mai) bekannt. In Zusammenarbeit mit internationalen Partnern stehen folgende Titel am Stand in Halle 10.02 / Stand E-010 zum Anspielen für die Besucher bereit:

Conan Exiles

Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel im unbarmherzigen Conan-der-Barbar-Universum. Spieler müssen in der Wildnis überleben, ihr eigenes Königreich aufbauen und ihre Gegner in großangelegten Schlachten dominieren. Mit nichts außer ihren nackten Händen, starten Spieler in Conan Exiles, um Waffen und Werkzeuge zu schmieden, alles von kleinen Behausungen bis riesigen Festungen zu errichten und sogar die Kontrolle über einen der gigantischen Götter zu übernehmen und die gegnerischen Siedlungen zu verwüsten. Conan Exiles kann als lokaler Einzelspieler und im persistenten Online-Multiplayer gespielt werden.

Conan Exiles erscheint am 8. Mai für PlayStation 4, Xbox One sowie PC im Handel.

Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios legt bei der Entwicklung von Kingdom Come: Deliverance in allen Belangen sehr hohen Wert auf Realismus und historische Genauigkeit. Das Mittelalter-Rollenspiel wird in einer offenen Welt aus First-Person-Sicht gesteuert. Datiert auf das Jahr 1403, bildet das Spiel Böhmen als Teil des Heiligen Römischen Reichs ab und ist reichhaltig an historisch-authentischen Charakteren, Orten und Schlachten. Kingdom Come: Deliverance erscheint für PC und Konsolen. Eine Bühnenpräsentation wird die Highlights des Spiels beleuchten.

Kingdom Come Deliverance ist für PlayStation 4, Xbox One sowie PC im Handel erhältlich.

A.O.T. 2 – Attack on Titan 2

Wie auch sein Anime-Vorbild ist A.O.T. 2 vollgepackt mit rasanter Action und wartet außerdem mit einer Fülle neuer Spielmechaniken auf. Die Spieler legen sich in waghalsigen 3D-Manövern mit furchterregenden Titanen an, um die Menschheit zu retten und den Frieden innerhalb der schützenden Mauern wiederherzustellen.

A.O.T. 2 ist für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich.

Agony

In dieser Mutter aller Höllenvisionen gefangen, gilt es nicht nur das eigene Überleben zu sichern, sondern auch das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin zu lüften, der Herrin über diesen Alptraum! Als Architektin dieses seelenfressenden Fegefeuers scheint sie die einzige Hoffnung zu sein, um die Dunkelheit zu verlassen – aber wie so oft steckt mehr hinter den Erzählungen als das Auge auf den ersten Blick wahrnimmt. Gejagt von den Inkarnationen der schlimmsten Alpträume der Menschheit, können Spieler Dämonen und andere arme Seelen übernehmen, um ihren Weg zurück ins Licht zu bewältigen.

Agony erscheint am 29. Mai für PlayStation 4, Xbox One sowie PC im Handel.