KONAMI wird offizieller Videospiel-Partner von Valencia CF

Konami Digital Entertainment B.V. gibt die offizielle Videospiel-Partnerschaft mit dem spanischen Top-Klub Valencia CF bekannt. Das Abkommen beinhaltet die realitätsnahe Abbildung des Klubs in der Pro Evolution Soccer (PES) Serie und eine enge Zusammenarbeit der beiden Partner bei einer Serie von ergänzenden Marketing-Aktivitäten.

Die Vereinbarung ist Teil der Ambitionen von KONAMI, die weltweiten besten Vereine für die PES Reihe zu gewinnen. Valencia CF ist einer der erfolgreichsten Klubs der spanischen Liga mit sechs Titeln, zahlreichen nationalen Trophäen und einem europäischen Erfolg im UEFA Cup.

Als offizieller Videospiel-Partner von Valencia CF wird KONAMI eng mit dem Klub zusammenarbeiten, um deren Präsenz in der PES Serie so detailliert wie möglich zu gestalten. Das Abkommen erlaubt es KONAMI, die Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikots im kommenden PES 2018 zu benutzen. Die erste Mannschaft wird perfekt im Spiel nachgebildet, inklusive Spielergesichter und individueller Fähigkeiten. KONAMI und Valencia CF werden eine Serie von digitalen Kooperationen im Laufe des Jahres starten, wobei KONAMI Spieler-Abbildungen aus PES 2018 beisteuern wird. Nachdem Motto „Where Legends are made“ wird KONAMI weiter in die wachsende e-Sport-Szene investieren. Bei den im Juni 2017 stattgefundenen PES League World Finals wetteiferten 16 Spieler aus der ganzen Welt um eine beeindruckende Siegerprämie von 200.000 $. KONAMI wird im traditionsreichen Mestalla Stadion des Valencia CF Wettbewerbe und Events veranstalten. Jorge García, Valencia CF Head of Marketing, Commercial and Fan Experience Area sagt, dass er „erfreut ist über die Partnerschaft, denn KONAMI ist weltweit vertreten und wird unseren Klub Millionen von Gamern näher bringen. Wir freuen uns darauf, die spektakulären Abbildungen unserer Spieler in der kommenden Edition von PES und in weiteren Ausgaben der Serie zu sehen.“

„Valencia ist ein Klub mit traditionsreicher Geschichte, einer Vielzahl an Legenden und einigen interessanten Talenten im aktuellen Kader,“ kommentierte Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development für Konami Digital Entertainment B.V. „Valencia CF ist ein Klub großer Erfolge und einige der weltbesten Spieler haben hier gespielt, etwa Mendieta, Kempes oder Ayala, um nur einige zu nennen. Der Klub möchte in der Saison 2017/18 stärker werden als zuvor und wir fühlen uns geehrt als Valencia CFs offizieller Videospiel-Partner auserwählt worden zu sein. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit, um sie realitätsnah ins Spiel zu integrieren und darauf den Verein um eine Spitzenposition in der Liga mitspielen zu sehen.“

PES 2018 erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox360. Das Spiel wird ebenfalls auf Steam verfügbar sein: speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation.

Weitere Informationen unter: https://www.konami.com/wepes/2018/