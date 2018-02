Koop-Titel World of Warriors auch für PS4

Mit World of Warriors erscheint der spaßige Couch-Koop vom Entwicklerstudio Virtual Toys ab dem 21. März auch für PlayStation 4. Der Titel mit Fokus auf actiongeladene Koop-Kämpfe mit bis zu vier Mitspielern konnte bereits in der Vergangenheit eine treue Community auf Android und iOS für sich gewinnen und ist nun erstmals auch auf einer Konsole spielbar.

In World of Warriors kann der Spieler eine Vielzahl unterschiedlichster Krieger übernehmen, die mit ihren verschiedenen Fähigkeiten für stets abwechslungsreiches und kurzweiliges Gameplay sorgen. Während der lokale Koop-Modus zu spaßigen Duelle mit Freunden und Familie führt, gilt es in spannenden Online-Kämpfen darum, die Bestenliste nach ganz oben zu klettern. Konsolenspiele, die im Koop-Modus auf der Couch gespielt werden können, gibt es ja leider nicht mehr so viele, vielleicht ist World of Warriors ja einen näheren Blick wert.

Das von der USK ab sechs Jahren freigegebene Spiel wird ab dem 21. März im Handel und als digitaler Download zur Verfügung stehen.

Alle weiteren Informationen rund um World of Warriors gibt es auch auf der offiziellen Webseite.