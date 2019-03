Kosmisches Horrorspiel Moons of Madness angekündigt

Publisher Funcom und die Entwickler von Rock Pocket Games haben heute Moons of Madness angekündigt, ein kosmisches Horrorspiel, das noch dieses Jahr an Halloween für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheint. Moons of Madness spielt in der nahen Zukunft auf dem Mars und vermischt die wissenschaftliche Erforschung des Roten Planeten mit dem übernatürlichen Grauen des Lovecraft Horrors.

Moons of Madness könnte dem ein oder anderen bekannt vorkommen: Entwickler Rock Pocket Games haben in der Vergangenheit bereits frühes Material eines Prototypen präsentiert. Durch eine Partnerschaft der beiden norwegischen Studios konnte das ursprüngliche Konzept in neue Höhen vorstoßen. So wurden Gameplay und Umfang erweitert, um das Potential der furchteinflößenden Story voll auszuschöpfen.

Spieler übernehmen in Moons of Madness die Rolle von Shane Newehart, einem auf der geheimen Forschungsbasis Invictus stationiertem Techniker der Orochi Group. Aufgrund von Shanes niedriger Sicherheitsfreigabe ist ihm nicht bewusst, dass ein mysteriöses Signal entdeckt wurde, das vom Roten Planeten zu kommen scheint – und auf intelligentes Leben hinweist. Sein Job ist es einfach nur, die Station am Laufen zu halten, bis das Transportschiff Cyrano ein neues Team auf die Station bringt, das ihn ablösen soll. Schon bald sieht sich Shane mit zunehmend seltsamen und ungewohnten Ereignissen konfrontiert. Wichtige Systeme weisen Störungen auf und das Treibhaus füllt sich mit fremdartigem Nebel. Vergebens wartet Shane auf die Rückkehr des Teams von einem Außenbordeinsatz. Er beginnt, Dinge zu sehen und zu hören, die nicht existieren. Visionen, Halluzinationen – doch ist es wirklich nur Einbildung? Handelt es sich um die Realität… oder verfällt Shane langsam dem Wahnsinn?

Moons of Madness stützt sich auf die Mythologie und Hintergrundgeschichte von Funcoms Secret World Legends. Beide Titel existieren im selben thematischen Universum. Gleichzeitig ist es nicht zwingend notwendig, beide zu spielen, um das jeweils andere zu verstehen.

Das Spiel erscheint 2019 in der schaurigsten Jahreszeit – zu Halloween – für PC, Xbox One und PlayStation 4. Mehr Informationen zum Titel gibt es auf www.moonsofmadness.com.