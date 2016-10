Kostenlose Demo zu WORLD OF FINAL FANTASY

Square Enix hat heute vermeldet, dass zu WORLD OF FINAL FANTASY ab dem 17. Oktober eine kostenlose Demo für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita erhältlich sein wird.

Diese spielbare Schnupperversion gibt einen ersten Vorgeschmack auf das am 28. Oktober 2016 erscheinende Rollenspiel.

In der Demo können Spieler die beiden Helden Lann und Reynn in ihrer kleinen Murkel- sowie in ihrer großen Hünenform erleben, viele klassische Monster („Miragen“) aus der Serienhistorie treffen und einer Auswahl an berühmten FINAL FANTASY-Charakteren wie Cloud, Lightning oder Squall begegnen. Wer die Demo erfolgreich beendet, erhält im fertigen Spiel den Magitek-Mech Typ P zum Kampf im Kolosseum.

Zusätzlich wurde heute die animierte Introsequenz des Spiels enthüllt: Sie zeigt die Helden Reynn und Lann, wie sie die magische Welt von Grymoire betreten und Seite an Seite mit legendären FINAL FANTASY-Charakteren mächtige Megamiragen bekämpfen.

WORLD OF FINAL FANTASY wird ab dem 28. Oktober 2016 für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita erhältlich sein.