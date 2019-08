in News

Kostenlose PlayStation Plus-Titel im August 2019

Ab dem 6. August erwartet Mitglieder von PlayStation Plus Action mit den neuen kostenlosen Spielen des Monats. Dieses mal dürfen sich alle Actionfans freuen, es gibt einen Shooter und ein Rennspiel.

WipEout Omega Collection

Genre: Rennspiel

Release: 2017

Die WipEout Omega Collection umfasst alle Inhalte der beliebten Sci-Fi-Racer WipEout HD, HD Fury und WipEout 2048 mit über 46 futuristischen Rennschiffen, 26 umkehrbaren Strecken und neun Spielmodi. Spieler treffen auf messerscharfe Kurven, atemberaubende Loopings und steile Abhänge, während sie mit Bomben, Minen, Raketen und Turbo-Geschwindigkeit um den ersten Platz kämpfen – entweder allein, lokal zu zweit oder online mit bis zu acht Spielern. Die beliebte WipEout-Reihe steht seit mehr als 20 Jahren für futuristische Hochgeschwindigkeit auf PlayStation-Konsolen – und überzeugt seit jeher mit satten Elektroklängen. Der Soundtrack der WipEout Omega Collection bietet neben Klassikern der Elektroszene wie The Prodigy, Swedish House Mafia oder The Chemical Brothers auch aufstrebenden Künstlern eine spannende Plattform. Der komplette Soundtrack ist auf Spotify verfügbar.

Besitzer von PlayStation VR dürfen sich zudem auf noch mehr Immersion freuen: Das gesamte Spiel bietet eine unvergleichliche VR-Unterstützung! Jede Strecke, jeder Gleiter und der volle Geschwindigkeitsrausch können in Virtual Reality erlebt werden – sowohl in der Cockpit- als auch in der Third-Person-Perspektive.

Sniper Elite 4

Genre: Shooter

Release: 2017

Noch nie wurde das Italien des Zweiten Weltkrieges mit einer solchen Präzision und spielerischen Freiheit umgesetzt wie in Sniper Elite 4. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Elite-Scharfschützen Karl Fairburn und führen an der Seite des italienischen Widerstandes taktische Third-Person-Kämpfe mit harten Gameplay-Entscheidungen und epischen Weitschüssen über riesige Levels hinweg. Neben der Story-Kampagne für bis zu zwei Spieler bietet das Spiel einen Koop-Modus für bis zu vier und einen kompetitiven Multiplayer-Modus für bis zu zwölf Spieler.

PS Plus-Mitglieder können die beiden Titel ab dem 6. August im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die Juli-Spiele Detroit: Become Human und Horizon Chase Turbo einzulösen.