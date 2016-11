Kostenlose Titanfall 2 Multiplayer Demo

Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts haben für kommendes Wochenende eine kostenlosen Trial-Version für ihren Mech-Shooter Titanfall 2 angekündigt.

Die Trial beginnt für EA Access- und Origin Access-Mitglieder am 30. November und ist für alle anderen Spieler ab dem 2. Dezember auf Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC verfügbar. Die Trial umfasst sämtliche Karten, Modi, Waffen und mehr, einschließlich des am 3. Dezember erscheinenden Angel City’s Most Wanted-DLCs und ist bis zum 4. Dezember mit uneingeschränkter Spielzeit verfügbar.

Wer danach das Spiel käuflich erwirbt, der kann seine Fortschritte in die Vollversion von Titanfall 2 mitnehmen. Man kann also genau dort weitermachen, wo man aufgehört hat.

Dass sich das Ausprobieren durchaus lohnt, könnt ihr übrigens in unserem Test nachlesen.

Ein neues Video zum kommenden Gratis-DLC Angel City’s Most Wanted gibt es auch noch: