Kostenlosen PC-Spiele von Ubisoft

Ubisoft zelebriert die Feiertage sowie das 10. Jubiläum der Veröffentlichung von World in Conflict und der Schöpfung des Assassin’s Creed-Universums, mit kostenlosen digitalen PC-Spielen

Die Feiertage sind die perfekte Möglichkeit, um Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen und eine Menge Spaß beim Spielen zu haben. Gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit stellt Ubisoft gleich zwei digitale PC-Spiele kostenlos als Teil der Happy Playdays zur Verfügung. Die Spieler können ihre strategischen Fähigkeiten in World of Conflict aufpolieren und das goldene Zeitalter der Piraten in Assassin’s Creed IV Black Flag miterleben. Das Angebot gilt für alle Spieler, die Teil der PC-Community sind und ein Ubisoft-Konto besitzen.

Im September 2007 veröffentlichte Ubisoft Massive das hochgelobte World in Conflict, ein innovatives Echtzeit-Strategie- und Taktik-Spiel zur Zeit des kalten Krieges. Eine Einzelspieler-Erweiterung namens Soviet Assault folgte 2009. Das Spiel bietet sowohl eine starke und fesselnde Einzelspieler-Kampagne, als auch einen intensiven Mehrspieler-Bereich für bis zu 16 Spieler. Viele weitere Features wie Voice-over-IP, fantastische Grafik und ein vollständig zerstörbares Schlachtfeld machten World of Conflict zu einem bis dato unerreicht intensiven Strategie-Erlebnis. Das Spiel erhielt viel Lob der Kritiker und wurde als eines der besten Strategie-Spiele aller Zeiten betitelt.

Assassin’s Creed IV Black Flag beinhaltet überzeugende Charaktere, eine umfangreiche Spielwelt und eine unendlich große Zahl an Piratenaktivitäten, in die sich die Spieler stürzen können. Das Spiel beginnt 1715, zu einer Zeit, in der Piraten eine gesetzlose Republik in der Karibik gegründet haben und über Meer und Land regierten. Diese Gesetzlosen legten die Marine lahm, stoppten den internationalen Handel und plünderten gewaltige Reichtümer. Sie bedrohten die Machtstrukturen in Europa, inspirierten die Vorstellungen von Millionen von Menschen und hinterließen ein Vermächtnis, das bis heute anhält. Von Kingston bis Nassau können die Spieler 50 einzigartige Orte erkunden und das Leben des Piraten Edward Kenway nachvollziehen. Die Spieler steuern und gestalten ihr eigenes Schiff, suchen verborgene Schätze, jagen seltene Tiere und bergen verschollene Schiffswracks.

World in Conflict (inklusive der Erweiterung Soviet Assault) wird von 4. bis zum 11. Dezember kostenlos für den PC erhältlich sein. Assassin’s Creed IV Black Flagfür den PC steht anschließend vom 11. bis zum 18. Dezember kostenlos zum Download bereit.

Das Angebot sowie vieles mehr befindet sich unter: ubisoft.com/happyplaydays_pr