Kostenloses Multiplayer-Event von PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment Europe hat die Veranstaltung des kostenlosen Multiplayer-Events von PlayStation Plus bekannt gegeben, bei dem alle Spieler, auch jene ohne aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft, den Online-Multiplayer von PlayStation 4 kostenlos nutzen können.

Das Event findet von 15. November, 11 Uhr (deutscher Zeit) bis 20. November, 11 Uhr (deutscher Zeit) in der gesamten SIEE-Region statt. Es ist keine Anmeldung oder Kreditkarten-Registrierung nötig. Spieler können einfach online spielen, sobald das Event beginnt.

Bei dieser Aktion haben Spieler die Möglichkeit, neue Seiten ihrer Lieblingsspiele kennenzulernen und den Online-Multiplayer von neuen Titeln wie Call of Duty: WWII (Activision), EA SPORTS FIFA 18 (EA Sports), Destiny 2 (Activision), Gran Turismo Sport (SIE World Wide Studios) und vielen anderen zu erleben.

Im Rahmen des kostenlosen Multiplayer-Events von PlayStation Plus können Spieler den PS4-Online-Multiplayer gebührenfrei nutzen. Für die zusätzlichen Vorteile von PlayStation Plus ist ein aktives Abonnement erforderlich.

Mehr als 26,4 Millionen Gamer weltweit (Stand März 2017) verfügen bereits über ein zahlungspflichtiges PlayStation Plus-Abonnement. Aktive Mitglieder profitieren von exklusiven Funktionen und Vorteilen, wie dem PS4-Online-Multiplayer, zwei PS4-Spielen monatlich, exklusiven Rabatten, 10 GB Online-Speicher für Spielstände sowie Bonusspielen wie dem PlayStation VR (PS VR)-Titel Until Dawn: Rush of Blood sowie dem PlayLink-Partyspiel That’s You!.