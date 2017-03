Kultspiel Snake is back!

Fans und Nostalgiker werden es vielleicht schon gehört haben, das Kultspiel „Snake“ wird neu aufgelegt. Das gab HMD Global, The Home of Nokia Phones, kürzlich bekannt. Eine neue Version des Spieleklassikers kann im Facebook Messenger als plattformübergreifendes Instant-Game kostenlos gespielt werden.

Snake wurde Ende der 1990er Jahre erstmals auf Nokia-Handys veröffentlicht und erschien seither auf mehr als 400 Millionen Mobiltelefonen. Alle, die ihre nostalgische Ader aufleben lassen wollen, müssen nun nicht mehr ihr altes Nokia-Phone herausholen, sondern können direkt auf Facebooks Instant-Games-Plattform losschlängeln. Wie bei der Urversion müssen die Spieler die Schlange über den Bildschirm bewegen und dabei Äpfel sowie Insekten vertilgen lassen, um Punkte zu sammeln. Je mehr die Schlange frisst, umso länger wird sie, was die Steuerung zunehmend schwierig macht. Insgesamt können sich die Snake-Spieler auf sechs Levels austoben, jedes in einem anderen Design und mit unterschiedlicher Schlangenhaut. Drei Geschwindigkeiten stehen zur Verfügung. Je mehr Speed, umso mehr Punkte werden gesammelt. Außerdem können Nutzer, ob nur zu zweit oder in größeren Gruppen, in einen freundschaftlichen Wettbewerb treten und die High-Scores auf dem Leaderboard verfolgen.

Pekka Rantala, Chief Marketing Officer bei HMD Global, erklärt: „Das Snake-Game war das populärste Spiel in der Geschichte der Nokia-Handys, es hat das Mobile-Gaming begründet und war 1997 erstmals auf Nokia-Mobiltelefonen verfügbar. Bis heute ist das Spiel hochpopulär – nicht nur, weil es nostalgische Gefühle weckt, sondern auch weil es für unzählige Handynutzer die allererste Mobile-Gaming-Experience war. Die Möglichkeit, eine Partnerschaft mit Facebook einzugehen, ist großartig. Immerhin ist Facebook jene Plattform, die die Social-Media-Landschaft führend und beispiellos geprägt hat. Wir waren wirklich begeistert, mit Facebook zusammenzuarbeiten, um Snake wieder zum Leben zu erwecken – in einem modernen Format und für ein globales Publikum. Wir hoffen, dass die neue Snake-Version Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen wird und den Spielern genauso viel Freude macht wie die Urversion.“

Die aufgemotzte Snake-Version wird außerdem auf dem neuen Nokia 3310 vorinstalliert sein – der Neuauflage des meistverkauften Handys aller Zeiten.