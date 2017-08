in News

Lando Norris testet McLaren-Autos von F1 2017

Der McLaren-Nachwuchsfahrer Lando Norris hat vor Kurzem Testfahrten mit einigen der klassischen FORMULA ONE-Autos seines Teams, wie dem schneidigen MCL32 der letztjährigen Meisterschaft, im Rennspiel F1 2017 gemacht. . Die Rennspielexperten von Codemasters haben heute einen neuen Trailer veröffentlicht, der Norris auf der Kurzstrecke von Japan zeigt, während er von dem Fahrgefühl der jeweiligen Fahrzeuge erzählt.

Der talentierte Fahrer des Young Driver Programms von McLaren ist erst 17 Jahre jung und nahm vor Kurzem am offiziellen FORMULA ONE-Test am Hungaroring teil. Dort konnte er die zweitbeste Zeit einfahren und musste sich nur dem aktuell führenden der Weltmeisterschaft, Sebastian Vettel in seinem Ferrari, geschlagen geben.

„Erstmals hinter dem Lenkrad zu sitzen hat sich fantastisch angefühlt! Nach meiner ersten Testfahrt im diesjährigen Auto in Ungarn kann ich bestätigen, dass sie um Einiges schneller und intensiver zu fahren sind und das auch im neuen Spiel genau so rüber kommt.“ sagt Norris. „Ich bin sicher, dass die Spieler sehr viel Spaß mit dieser neuen Generation von Grand Prix-Autos in F1 2017 haben werden.“

Er fügt hinzu: „Außerdem war es ein tolles Erlebnis, mehrere Kapitel der Geschichte von McLaren beim Fahren der Autos von 1988, 1991, ’98 und 2008 zu erleben. Sie alle stehen für den Erfolg meines Teams bei der Weltmeisterschaft. Zum Beispiel ist der Abtrieb des Siegerautos von 2008 extrem und es macht Spaß, sich mit ihm in die Kurven zu schmeißen. Die historischen Autos sind das perfekte Sahnehäubchen für F1 2017.“

Neben allen offiziellen Teams, Autos, Fahrern und Strecken der aktuellen Saison enthält F1 2017 zwölf historische Fahrzeuge von McLaren, Ferrari, Williams, Renault und Red Bull Racing. Zudem sind sowohl vier brandneue Kurzstrecken von Britannien, Bahrain, USA und Japan befahrbar, als auch erstmals die berüchtigte Strecke von Monaco bei Nacht. F1 2017 ist weltweit ab 25. August für PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One und Windows PC (DVD und via Steam) erhältlich.

Die Erstauflage enthält den 1988 McLaren MP4/4-DLC in der Special Edition. (Solange der Vorrat reicht und Handelsweit) F1 2017 kann bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Alternativ kann der McLaren MP4/4 zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden; alle weiteren elf Klassiker sind in allen Editionen des Spiels enthalten.

Weitere Informationen zu Lando Norris gibt es auf:

http://www.bbc.co.uk/sport/formula1/40813681

http://www.mclaren.com/formula1/team/young-driver-programme/profile-lando-norris/