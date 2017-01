Lara Trautmann kreiert Tribute Song zu Hitman

Die deutsche Synchronsprecherin und Sängerin Lara Trautmann veröffentlicht heute ihren Tribute Song „Kiss and Kill“ pünktlich zum bevorstehenden Release von HITMAN: Die komplette erste Season aus dem Hause Square Enix.

Die gebürtige Bremerin Lara Trautmann ist vor allem durch ihre Teilnahme an der sechsten Staffel der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt, wo sie im Team der Coaches Smudo und Michi Beck bis ins Viertelfinale kam. Videospieler kennen sie vor allem als Synchronstimme verschiedener Titel: So hat sie beispielsweise der jungen Lara Croft im aktuellen Rise of the Tomb Raider von Square Enix ihre Stimme geliehen.

Als bekennender Fan des Franchise und Agent 47 singt Lara Trautmann in ihrem neuen Song „Kiss and Kill“ gefühlvoll über das Leben als Assassine und die Herausforderungen, denen sich Spieler in HITMAN als Agent 47 stellen müssen, während sie Aufträge in der ganzen Welt erledigen müssen.

„Ich war schon lange von Songs im Stil von James Bond fasziniert. Hitman und Agent 47 kenne ich als Marke schon sehr lange und die Atmosphäre des Spiels hat mich gefesselt. Als ich Material aus dem neuen Spiel gesehen habe, musste ich nicht mehr lange überlegen und die Idee für den Song und das Video war da. Ich freue mich jetzt darauf, das Spiel auch auf meinem Twitch-Kanal zeigen zu können“, kommentiert Lara Trautmann ihr Video.