Launch-Trailer zu DRAGON BALL FighterZ

BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht den finalen Launch-Trailer zu DRAGON BALL FighterZ sowie neue Einzelheiten zu weiteren Dragon Ball-Spielen.

Mit C-21 wurde ein neuer, spielbarer Charakter enthüllt, welcher sich den DRAGON BALL FighterZ, mit einem neuen, einzigartigen Kampfstil, anschließt. C-21 spielt eine wichtige Rolle im Story-Modus, der direkt von Akira Toriyama beaufsichtigt wurde. Sie ist eine geheimnisvolle Wissenschaftlerin und besitzt dasselbe Wissen wie der Schöpfer der Cyborgs: Dr. Gero. Ihre Geschichte ist noch völlig unbekannt, doch sie ist eng mit C-16 verknüpft. Mit ihrer Ultimativen Attacke Tasting Cut entzieht sie ihren Gegnern nicht nur die Lebensenergie, sie erhält auch ihre besonderen Fähigkeiten! Je mehr Spieler über den Spielstil der anderen Charaktere wissen, desto größer sind die jeweiligen Vorteile. Ihr Meteor Angriff feuert einen Strahl ab, der den Gegner in einen Kuchen verwandelt!

Weiterhin wurden neue Einzelheiten zu DRAGON BALL XENOVERSE 2 veröffentlicht. Neue Dragon Ball Super-Charaktere aus dem Turnier der Kraft stoßen mit dem bevorstehenden, kostenpflichtigen „Extra Pack 2“ ins Spiel: Jiren, Mitglied der Pride Trooper und stärkster Krieger aus dem 11. Universum, erscheint mit Special Moves, wie der Mediation und dem Power Rush, den kein anderer Kämpfer aufhalten kann. Und C-17 mit neuem Kampfstil und neuen Fähigkeiten, mit denen er die Attacken seiner Gegner absorbiert.

Fans können sich zudem auf folgende kostenlose Inhalte in DRAGON BALL XENOVERSE 2 freuen: ein neues Kampfsystem, neue Avatar-Fertigkeiten und neue Spezialkostüme für Dragon Ball-Charaktere. Limit Burst ist ein neues Kampfsystem, in welchem der Spieler seine Fähigkeiten, abhängig von der Anzahl seiner Gegner, erheblich steigern kann. Die Art der Boosts unterscheidet sich von Kämpfer zu Kämpfer. Manche stärken ihre Teammitglieder, während andere den Status ihrer Gegner schwächen können. Das kostenlose Update umfasst zudem eine neue Awaken-Avatar-Fertigkeit: „Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin“ (SSGSS). Mit dieser können Spieler die Macht der Götter spüren und sich in die „Blue“-Form verwandeln! Außerdem erhalten C-18 und Videl kostenlos neue Badeanzüge.

DRAGON BALL FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via STEAM.