Launch-Trailer zu Mortal Kombat

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben heute den offiziellen Launch-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht – mitsamt einem Remix des Songs „Techno Syndrome“, der das Mortal Kombat-Franchise seit 1995 begleitet.

Im Trailer hat Kronika, die Hüterin der Zeit, die Weichen für ein neues Zeitalter gestellt, für das sie die Zeit zurücksetzen und die Geschichte neu starten muss. Um die Balance in den Reichen wiederherzustellen, müssen die Spieler in die Rollen zahlreicher Kämpfer aus verschiedenen Zeitzonen schlüpfen, wodurch aktuelle Charaktere auf frühere Varianten ihrer selbst treffen können. Der Launch-Trailer bietet sowohl kinogleiche Story-Momente als auch intensives Gameplay mit dem wachsenden Kader spielbarer Kämpfer in Mortal Kombat 11, zu denen nunmehr Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D’Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs, Kotal Kahn, Noob Saibot, Liu Kang, Kung Lao, Jax Briggs, Cetrion, The Kollector, Kitana und Shao Kahn zählen.

Mortal Kombat 11 wird ab dem 23. April 2019 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.