Launch-Trailer zu SHADOW OF THE TOMB RAIDER

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben heute zur Veröffentlichung von SHADOW OF THE TOMB RAIDER auch den passenden Launch-Trailer ins Netz gestellt.

„Ich war bereits Teil von Laras Neuanfang mit TOMB RAIDER aus dem Jahr 2013.“, sagt Dan Chayer-Bisson, Game Director bei Eidos-Montréal. „SHADOW OF THE TOMB RAIDER bietet etwas Besonderes für jeden, ob dies nun euer erstes TOMB RAIDER-Erlebnis ist oder ihr bereits jeden einzelnen Teil gespielt habt. Das Team und ich sind stolz auf das, was wir geschaffen haben, und hoffen, dass die Fans Laras größten Moment genießen werden.“

SHADOW OF THE TOMB RAIDER ist heute für Xbox One, PlayStation 4 und PC erschienen. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Weitere Informationen zum Season Pass und besonderen Aktionen findet ihr hier: www.tombraider.com