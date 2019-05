Launch-Trailer zur dritten Episode von Life is Strange 2

Square Enix und DONTNOD Entertainment veröffentlichen einen Launch-Trailer zur dritten Episode von Life is Strange 2. Die dritte Episode trägt den Titel „Wastelands.

Episode 3 setzt die Reise von Sean und Daniel ein paar Monate nach den Ereignissen von Episode 2 fort. Die Brüder erleben ein Dasein am Rande der Gesellschaft, als sie sich mit Vagabunden und Ausreißern anfreunden und auf einer illegalen Farm in den gewaltigen Mammutbaumwäldern Kaliforniens arbeiten, um genug Geld für ihre Weiterreise zu verdienen.

Sean und Daniels Entschlossenheit wird erneut auf die Probe gestellt, als neue Beziehungen für Spannungen zwischen ihnen sorgen und beide dabei viel über sich selbst lernen. Werden die Brüder ihre Spannungen überwinden oder wird ihre gemeinsame Reise hier enden?

Die dritte Episode von Life is Strange 2 erscheint in digitaler Form weltweit am Donnerstag, dem 9. Mai 2019, für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam).