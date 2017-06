LawBreakers: Erste offene Beta für PC startet heute

In LawBreakers haben Spieler ab sofort eine weitere Möglichkeit, mit ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung der Schwerkraft zu trotzen – im ersten offenen Beta-Event des Spiels. Beta-Teilnehmer mit Keys konnten sich bereits früher in dieser Woche in den Kampf stürzen. Ab heute um 18:00 Uhr ist die PC-Beta über Steam für alle Spieler zugänglich.

Das PC-Beta-Event geht bis zum 5. Juli um 18:00 Uhr.

Die Beta enthält:

Neue Karte: Vertigo – An einem abgelegenen Ort in den Bergen von Sierra Nevada befindet sich Vertigo, ein Aufklärungsposten in beinahe suborbitaler Höhe.

Neuer Spielmodus: Uplink – Der Spieler muss den Uplink im Zentrum der Karte erobern und ihn in die Basis des Teams bringen, wo er beschützt werden muss, bis Punkte vergeben werden.

Waffensticker – Ab sofort steht diese neue Individualisierungs-Funktion zur Verfügung. Alle Spieler können sich einen speziellen Waffensticker für Beta-Teilnehmer verdienen, indem sie während des Events 5 Matches abschließen. Diese Belohnung wird beim offiziellen Start ins Spiel übernommen.

LawBreakers ist ein neuer Mehrspieler-Shooter, in dem die Gesetze der Physik gebrochen werden und ein schwerkraft-basiertes Kampfgeschehen in einer futuristischen Landschaft entsteht. Die Spieler wählen, ob sie die „Law“-Fraktion schützen oder als „Breaker“ in den Kampf ziehen. Zu den Arenen ihrer Kämpfe zählen die brodelnde See vor der Küste Santa Monicas, der von der Schwerkraft verwüstete Grand Canyon und mehr.

LawBreakers startet am 8. August zeitgleich auf PlayStation 4 und Steam zum Preis von 29,99€ für die Core Edition und 39,99€ für die Deadzo Deluxe Edition, die verschiedene exklusive Ingame-Inhalte bietet.

Weitere Informationen zu LawBreakers und die Möglichkeit, die Beta zu spielen, gibt es auf www.lawbreakers.com