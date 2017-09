in News

LEFT ALIVE – Survival-Shooter für PS4 und PC

Square Enix enthüllte heute LEFT ALIVE, einen brandneuen Survival-Action-Shooter, der 2018 für die PlayStation 4 und den PC via Steam erscheinen wird.

Die erfahrenen Entwickler Toshifumi Nabeshima (Director, ARMORED CORE-Reihe), Yoji Shinkawa (Charakterdesigner, METAL GEAR-Reihe) und Takayuki Yanase (Mech-Designer, GHOST IN THE SHELL: ARISE, MOBILE SUIT GUNDAM 00, XENOBLADE CHRONICLES X) arbeiten eng zusammen, um die düstere und authentische Welt von LEFT ALIVE zu erschaffen.

Ein erster Teaser-Trailer, der heute auf der PlayStation-Pressekonferenz in Japan präsentiert wurde, deutet das Konzept von LEFT ALIVE an und kann am Ende des Beitrags angesehen werden.

Weitere Informationen zu dem Spiel werden später in dieser Woche auf der Tokyo Game Show 2017 enthüllt. Offizielle Homepage: http://www.left-alive.com