Legend of Kay Anniversary für Switch

THQ Nordic kündigt an, dass das Action-Adventure Legend of Kay Anniversary in diesem Jahr auch für Nintendos neueste Konsole, die Nintendo Switch erscheinen wird.

Legend of Kay wurder erstmals 2005 auf der PS2 veröffentlicht, es folgte eine Portierung auch für den Nintendo DS. 10 Jahre später, wurde das Spiel komplett überarbeitet und für PC/Mac/Linux, PS3, Xbox 360 und PS4 und Wii U unter dem Namen Legend of Kay Anniversary optimiert. Da der zeitlose Stil und das Genre ihren Reiz nicht verloren haben, möchte THQ Nordic das Game für möglichst alle Spieler verfügbar zu machen und so wird es in diesem Jahr auch für Nintendos neueste Konsole, die Nintendo Switch erscheinen.

Legend of Kay Anniversary ist eine aufwendig überarbeitete Fassung des Original-Spiels: Hochauflösende Texturen; neue, detailliertere Charakter-Modelle, moderne Rendertechniken und glasklarer Surround-Sound lassen diesen großartigen Klassiker in neuem Glanz erstrahlen. Voll liebevoller Anspielungen auf alte Martial-Arts Filme und Zitaten aus der Popkultur, ist Legend of Kay – Anniversary ein tierisch witziges Spielvergnügen und zugleich ein anspruchsvolles Action-Adventure für Jung und Alt.

Features:

25 unterschiedliche Levels mit über 15 verschiedenen Gegnern und epischen Bosskämpfen.

3 Verschiedene Primärwaffen (Schwert / Hammer/ Krallen) mit unterschiedlichen Kampfstilen.

Verschiedene Mini-Spiele wie Wildschweinrennen, Drachenflug und Wolfsreiten.

Deutsche Sprachausgabe mit bekannten Synchronsprechen aus TV + Film.

Online-Rangliste: Vergleiche deine Punktzahl mit deinen Freunden und messe dich mit den besten der Welt.

Eine genaues Releasedatum gibt es bislang noch nicht.