in News

Legendäre Pokémon in Pokémon GO erschienen

Niantic, Inc. und The Pokémon Company geben bekannt, dass ab sofort die ersten Legendären Pokémon in Pokémon GO bekämpft und gefangen werden können.

Trainer auf der ganzen Welt können sich nun zusammenschließen, um gegen die beiden legendären Pokémons Lugia und Arktos zu kämpfen. Dazu kommt, dass auch Zapdos und Lavados bald in Pokémon GO in die Lüfte steigen.

Passend dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Kampf gegen diese extrem seltenen und starken legendären Pokémon zeigt.