LEGO Marvel Super Heroes 2 – Black Panther

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute das Filmcharakter- und Level-Paket Marvel´s Black Panther, basierend auf dem Marvel Studios Film.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ein brandneues, episches Abenteuer und die Fortsetzung des Riesenhits LEGO Marvel Super Heroes. Die originelle, verzweigte Handlung, unter anderem geschrieben vom preisgekrönten Comicautor Kurt Busiek, versetzt die Spieler in eine kosmische Schlacht an unzähligen Marvel-Schauplätzen, die aus Raum und Zeit gerissen zusammen die unglaublich offene Spielwelt von Chronopolis bilden. In dieser unterhaltsamen, mit dem legendären LEGO Humor für Fans aller Altersstufen vollgepackten Reise durch das Marvel-Universum machen sich Spieler auf die Jagd nach dem zeitreisenden Kang den Eroberer.

Der Schauplatz des neuen Level-Pakets ist das Königreich Wakanda. Die Spieler begeben sich mit dem legendären Superhelden aus Wakanda und seiner Schwester Shuri auf eine gefährliche Mission in die dunkelsten Tiefen ihres Heimatlandes und kämpfen dabei gegen mutierte Kreaturen und die mächtige Armee ihres Erzfeindes Erik Killmonger. Neue spielbare Charaktere wie Black Panther (Vibranium-Anzug), Okoye, Nakia, Erik Killmonger (Black Panther), Ulysses Klaue und Everett K. Ross werden dem Charakteraufgebot des Spiels von über 200 Superhelden und Superschurken hinzugefügt.

Das Level-Paket Black Panther kann einzeln oder als Teil des Season Pass erworben werden, der sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthält, einschließlich den bereits veröffentlichten Inhalten Marvel´s Guardians of the Galaxy Vol. 2 und den Charakter-Paketen Champions, Out of Time und Agents of Atlas.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich.