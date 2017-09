The LEGO NINJAGO Launch Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group veröffentlichen passend zum heutigen Release von The LEGO NINJAGO Movie Videogame einen Launch Trailer.

In The LEGO NINJAGO Movie Videogame dürfen Spieler in die actionreiche Welt des neuen Kino-Trickfilmabenteuers The LEGO NINJAGO Movie eintauchen, welches gestern seinen Kinostart feierte. Im Spiel kämpfen die Spieler in der Rolle ihrer Lieblingshelden aus NINJAGO Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Meister Wu mit Ehre und Können durch Wellen von Feinden, um ihre Heimatinsel NINJAGO gegen Lord Garmadon und seine Hai-Armee zu verteidigen.

Das Spiel bietet acht umfangreiche, actiongeladene und vielfältige Orte auf Grundlage der Filmgeschichte sowie kultige Orte und Charaktere aus der LEGO NINJAGO TV-Serie. Von NINJAGO City über den Dschungel der NINJAGO-Insel umfasst jeder Ort eine Vielzahl versteckter Geheimnisse, welche die Spieler sammeln können, sowie ein einzigartiges Dojo der Herausforderung, in dem die Spieler ihre Kampffertigkeiten auf den Prüfstand stellen, Rekorde erringen und gegen immer schwerere Gegnern antreten können. Zusätzlich können Spieler mit Karten für den Kampfmodus in drei verschiedenen Spielmodi gegen Freunde und Familie antreten. Lokal können im Split-Screen-Modus bis zu vier Spieler gegeneinander spielen.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame ist heute für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ und PC (Steam) erschienen.