in News

The LEGO NINJAGO Movie Videogame – neuer Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment lässt heute die Spieler im neuesten Trailer für The LEGO NINJAGO Movie Videogame auf das Dojo-Trainingsgelände.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame bietet acht umfangreiche, actiongeladene und vielfältige Orte auf Grundlage der Filmgeschichte sowie kultige Orte und Charaktere aus der LEGO NINJAGO TV-Serie. Jeder Ort umfasst eine Vielzahl versteckter Geheimnisse, welche die Spieler sammeln können, sowie ein einzigartiges Dojo der Herausforderung, in dem die Spieler ihre Kampffertigkeiten auf den Prüfstand stellen, Rekorde erringen und gegen immer schwerere Gegner antreten können.

The LEGO NINJAGO Movie Videogame erscheint am 22. September 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC – nur einen Tag nach dem deutschen Kinostart des Films.