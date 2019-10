in News

Leichtgewicht Kone Pure Ultra PC-Gaming-Maus

ROCCAT, Turtle Beach’s Abteilung für PC-Zubehör mit Sitz in Hamburg veröffentlichte heute die Kone Pure Ultra PC-Gaming-Maus. Die original Kone Gaming-Maus wurde 2007 als eines der ersten Produkte des Unternehmens vorgestellt und entwickelte sich zu einem Liebling der Gaming-Community.

Heute gibt es die Kone in verschiedenen Größen und Farben, mit unterschiedlichen Sensoren und Beschichtungen. Die erste kleinere Version der gefeierten ROCCAT-Maus wurde 2012 unter der Bezeichnung Kone Pure vorgestellt und ist seitdem die Wahl vieler leistungsorientierter Gamer. Die brandneue Kone Pure Ultra behält das originale, ergonomische Shape der Vorgänger bei, inklusive der strategischen Tastenanordnung, des knackigen Klick-Gefühls und soliden Titan Mausrads, wobei das Gewicht jetzt extrem reduziert wurde, sodass die neue ROCCAT Maus mit 66 Gramm eine der leichtesten Gaming-Mäuse auf dem Markt ist. Die Kone Pure Ultra ist für einen UVP von 69,99 Euro erhältlich.

Mit der Kone Pure Ultra bekommen PC-Spieler nicht nur eine leichtere Version der Vorgängermaus inklusive des geliebten Shapes und der gewohnten Haptik, sondern auch die branchenweit erste ultraleichte Maus mit ergonomischem Formfaktor. Mit einem Gewicht von nur 66/66,5 Gramm (die Ash Black-Version wiegt 66 Gramm, die Artic White-Version 66,5 Gramm) ist die Kone Pure Ultra eine superleichte Maus mit einem soliden Gehäuse und der neuen Hybrid-Performance-Beschichtung für den besonderen Touch. Dieses Hybrid-Coating wurde von ROCCAT entwickelt, um die Vorteile der Ultraviolett- als auch der Gummibeschichtung zu nutzen und ist somit besonders griffig, langlebig und schmutzresistent. Es sorgt für einen festen und sicheren Halt der Maus auch bei langen Spielesessions und trägt zum bereits geschätzten Komfort der Kone Pure bei. Darüber hinaus wurden die Kernfunktionen der Kone Pure verbessert, um die beste ultraleichte PC-Spielemaus zu entwickeln – das Klick-Gefühl, der Sound und das berühmte 2D Titan Mausrad wurden überarbeitet, dazu kommen extragroße Mausfüße mit abgerundeten Kanten und ein leichteres, flexibleres 1,8 m langes Kabel.

Die Kone Pure Ultra ist außerdem mit dem neuesten 16.000 dpi ROCCAT Owl-Eye Sensor ausgestattet, der für außergewöhnlich hohe Treffsicherheit und sehr genaues Tracking sorgt. Einstellbar in 50-dpi-Stufen, basiert der Owl-Eye 16K auf dem PixArt-Sensor 3389. Zudem ist die Kone Pure Ultra die erste Kone Pure inklusive AIMO Licht- und Ökosystem und erzeugt in Zusammenspiel mit weiteren AIMO-Produkten atemberaubende Beleuchtungsszenarien. Einhergehend mit einer 1.000 Hz Polling-Rate und 512 kB Onboard-Memory zum Speichern von Makros und Profilen, ist die Kone Pure Ultra vielleicht ein Leichtgewicht, aber kein Kompromiss in Funktionalität und Leistungsstärke.

Weitere Informationen unter https://roccat.org