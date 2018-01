Veröffentlicht am

in News

Lexip – neigbare Maus mit integrierten Joysticks

Lexip Gaming, Hardware-Pionier mit Sitz in Frankreich, präsentiert die neue Maus Lexip, die sich in vier Richtungen bis zu 20° neigen lässt und mit einem weiteren, bis zu 30° beweglichen, integrierten Joystick die ultimative All-In-One-Lösung für Gamer bieten soll, dabei aber auch für Künstler eine optimale Bedienung für ihre Projekte darstellen kann.

Nach einer höchst erfolgreichen Präsentation auf der CES 2018 zog das innovative Produkt die Aufmerksamkeit von Experten der Spiele- und Hardwareindustrie weltweit auf sich und wurde in den drei Kategorien Gaming, Computer Peripherals und Computer Accessories jeweils mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet.

Die Kickstarter-Kampagne für die neigbare Maus beginnt heute. Lexip wird sowohl für Rechts- als auch Linkshänder angeboten. Wer das Projekt frühzeitig auf Kickstarter unterstützt, kann die Maus mit einem Rabatt von 33% vorbestellen. Der Versand ist für Juni 2018 vorgesehen. Danach wird das Produkt zu einem Preis von etwa 149 € im Einzelhandel erhältlich sein.

Lexip erlaubt es Spielern, komfortabel Fahrzeuge (z.B. Raumschiffe, Hubschrauber etc.) und die Kamera (z.B. in MOBAs) zu bewegen oder durch ihr In-Game-Inventar zu navigieren, während die innovative Maus Künstlern beispielsweise die Arbeit an 3D-Projekten signifikant erleichtert.

Der Hochleistungs-Laser mit 8200 DPI, die spürbar angenehmen Keramik-Gleitfüße zusammen mit der Möglichkeit, die Funktionen der einzelnen Tasten im Control Panel selbst zu bestimmen, heben die vielseitige Lexip von ihrer Konkurrenz ab. Die revolutionäre Neigungsfunktion bietet völlig neue Gameplay- und Arbeitsmöglichkeiten, kann aber auch jederzeit für bestimmte Spiele oder Projekte deaktiviert werden. Die Maus wurde so entworfen, dass die Hand jederzeit so komfortabel wie möglich auf ihr ruht. Die Griffflächen bestehen aus Gummi und auf der linken bzw. rechten Seite befindet sich eine ergonomische Daumenablage.

Das Design von Lexip lässt sich außerdem individuell gestalten. Zu den Optionen mit denen man die Maus nach seinem Bedürfnissen und Geschmack zusätzlich gestalten kann, gehören etwa Gummioberflächen in verschiedenen Formen und Farben, um sich der Daumengröße und dem Griff eines jeden Spielers anzupassen. Auch die Keramikfüße und Griffflächen sind in verschiedenen Gewichten und Farben verfügbar. Die Farbe der LED-Beleuchtung lässt sich über die Steuerungssoftware der Lexip Maus nach Belieben anpassen.

Weitere Informationen zu Lexip Gaming gibt es auf der offiziellen Homepage: http://www.lexip-gaming.com/en/