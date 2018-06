Life ist Strange 2 – Releasedatum

Square Enix gibt bekannt, dass Entwickler DONTNOD Entertainment, mit einer völlig neuen Geschichte in das preisgekrönte LIFE IS STRANGE-UNIVERSUM zurückkehrt und verkündet auch gleich das Releasedatum von Teil zwei.

Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 in 5 Episoden für die Xbox One, PlayStation 4 und den Windows PC.

Fans können sich außerdem auf die Veröffentlichung der gefühlvollen Erzählung Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit freuen. Diese eigenständige Episode um den zehnjährigen Jungen Chris, der ein Superheld sein möchte, enthält Verbindungen zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2.

Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit erscheint am 26. Juni 2018 kostenlos (digital) für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC. Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von der weltweit zeitgleichen Veröffentlichung und können das Abenteuer schon ab dem 25. Juni um 18 Uhr herunterladen.

Einen Trailer zur Enthüllung des Veröffentlichungsdatums von Life is Strange 2 gibt es natürlich auch.