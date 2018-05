Lioncast veröffentlicht Arcade Fighting Stick

Die Berliner Hardware-Schmiede Lioncast veröffentlicht heute erste Informationen zum neuen Lioncast Arcade Fighting Stick.

Der neue Arcade-Controller will das Gefühl klassischer Spielhallen-Automaten auf aktuelle Konsolen überträgen und das per Plug&Play. Ihr benötigt keinen zusätzlichen Controller, sodass er sich als perfekte Ergänzung zu bestehenden Setups für Shoot ‚em Up-, Beat ‚em Up- und klassische Fighting-Titel eignet. Durch seine stabile, an der Unterseite verbaute Metallplatte liegt er dank hohen Eigengewichts stets rutschfest auf und ermöglicht so volle Konzentration auf das Wesentliche: das eigene Gameplay. Für Enthusiasten bietet der Lioncast Fighting Stick zudem Modding-Support, eine ultraniedrige Eingabeverzögerung und einen zweistufigen Turbo-Modus, der sich wahlweise auf einzelne oder sämtliche vom Gameplay betroffenen Tasten flexibel anwenden lässt.

Ob Retro-Titel via Emulator oder aktuelle Fighting Games auf der PlayStation 4 und der Nintendo Switch – oft entscheiden Sekundenbruchteile und einzelne Frames über Sieg oder Niederlage. Besonders im Profi- und Enthusiasten-Bereich ist ein wichtiges, über den Erfolg bestimmendes Element das Wissen, wie viel Zeit bestimmte Attacken der Spielcharaktere benötigen, um beim Gegner als Treffer gewertet zu werden. Mit dem Lioncast Fighting Stick lassen sich anspruchsvolle Special Moves und Kombo-Attacken präzise ohne Eingabeverzögerung ausführen und mehr denn je genießen.

Lioncast Fighting Stick – Die Features in der Übersicht:

Kompakter Retro-Controller im Arcade-Look – perfekt für Beat ‚em Ups, Fighting Games und Retro-Titel

Plug&Play dank direkter USB-Verbindung

Stabile Metallplatte und hohes Eigengewicht für maximale Rutschfestigkeit

Zweistufiger Turbo-Modus (semi- und vollautomatisch)

Individuelle Modding-Kompatibilität

Kompatibel mit PlayStation 4, Nintendo Switch und PC

Der neue Arcade Fighting Stick für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,95 Euro auf Alternate, Amazon und über die Lioncast-Website erhältlich.