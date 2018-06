The Lion’s Song für Nintendo Switch

Das österreichische Indiestudio Mipumi Games hat heute bekannt gegeben, dass ihre preisgekrönte Adventure Serie The Lion’s Song für Nintendo Switch erscheinen wird.

The Lion’s Song ist eine Serie von vier eigenständigen Point & Click-Geschichten, die zu einer übergreifenden Erzählung verbunden sind, wobei die Entscheidungen des Spielers beeinflussen, wie sich die Geschichte entfaltet. Im Österreich des frühen 20. Jahrhunderts folgt jedes Kapitel einem anderen fiktionalen Charakter, von denen jeder mit einem außergewöhnlich kreativen Geist gesegnet ist. The Lion’s Song zieht Spieler hinein in persönliche Geschichten über das Ringen um Kreativität, menschliche Verbindungen und Inspiration.

In 2014 ursprünglich als Ludum Dare-Projekt entstanden, bietet The Lion’s Song Spielern eine einzigartige Kulisse. Die vier leicht zugängliche Episoden von The Lion’s Song wurde im Juli 2017 auf Steam, iOS und Android veröffentlicht und bietet Spielern bewegende Geschichten, stilisierte Grafiken und einen eindringlichen Soundtrack. Das Spiel wurde von der Kritik gefeiert und erhielt den „Bestes Indie Game Award“ beim Deutschen Entwicklerpreis 2016 sowie eine Honorable Mention beim Independent Games Festival 2017 in der Kategorie „Excellence in Narrative“.

The Lion’s Song erscheint am 10. Juli 2018 für Nintendo Switch.