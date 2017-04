Livestream zum Call of Duty: WWII Reveal

Offizieller Livestream zum weltweiten Call of Duty: WWII Reveal

Activision und Sledgehammer Games werden am Mittwoch, 26. April 2017, um 19 Uhr in einem Livestream das neue Call of Duty: WWII ankündigen. Unter www.callofduty.com können sich alle Call of Duty Fans eine Erinnerung für den Livestream einstellen lassen.

Am vergangenen Freitag haben Activision und Sledgehammer Games erstmals offiziell Call of Duty: WWII als diesjähriges Spiel angekündigt. Auf Twitter haben sich zudem Glen Schofield und Michael Condrey zu Wort gemeldet und sich mit Videobotschaften bei den Fans bedankt: