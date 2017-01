in News

Making-of von Sprachaufnahmen zu Battlefield 1

Mit dem zweiten Making-of-Video zu den Synchronaufnahmen deutschsprachiger Soldaten für Battlefield 1 gewähren Electronic Arts und DICE einen erneuten Blick hinter die Kulissen des Multiplayerspektakels.

In Ensemble-Aufnahmen wurden die Mehrspieler-Schlachten vertont, die den vollen Körpereinsatz der Synchronsprecher abverlangten. Das Video zeigt die originelle Herangehensweise an die Arbeit im Tonstudio, bei der Liegestütze und Gewichtheben eine entscheidende Rolle spielen. Das Making-of begleitet Regisseur und Sprecher bei den Aufnahmen verschiedener Spielsituationen und bietet trotz der lockeren Atmosphäre im Studio auch bewegende Gänsehaut-Momente.

Den ersten Teil der Making-of-Serie zu den Sprachaufnahmen der Einzelspielerkampagne mit Tom Wlaschiha gibt es unter diesem Link. Passend dazu ist auf dem Blog zu Battlefield 1 ein Beitrag erschienen, der beschreibt, wie die Kriegsgeschichten der Einzelspielerkampagne entstanden sind.

Der Mehrspieler-Modus von Battlefield 1 verspricht Action für bis zu 64 Spieler und beinhaltet eine große Auswahl abwechslungsreicher Karten. Seit Dezember ist die kostenlose Karte Giant’s Shadow erhältlich, in der sich die Spieler im kalten Herbst des Jahres 1918 heftige Infanterie- und Panzergefechte auf offenem Feld liefern.

Einen Vorgeschmack auf die erste Battlefield 1-Erweiterung They Shall Not Pass findet sich ebenfalls auf dem offiziellen Blog. Neben regelmäßigen Beiträgen zu Updates, der Zukunft von Battlefield 1 und neuen Inhalten, bietet der Blog auch Informationen über die „Custom Games“, beispielsweise Auge um Auge und Sichtkontakt.