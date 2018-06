The Making of Sanhok – Video zu PUBG

Das allseits beliebte Battle Royale-Game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) wurde nun um die Karte Sanhok für PC erweitert. Diese bietet im Vergleich zu den anderen Maps noch intensivere Action auf kleinerem Raum.

Das Making-Of-Video zu Sanhok gibt viele interessante Einblicke in die Entwicklung der tropischen Karte und gewährt einen Blick hinter die Kulissen von PUBG.

Während einer ausgiebigen Testperiode konnte jeder Spieler die Karte anspielen, Feedback geben und so aktiv an der Entwicklung teilhaben. Die Geographie der 4×4 km großen Karte ist von diversen Inseln in Südostasien inspiriert, von Wasserläufen durchzogen und bietet versteckte Höhlen im Untergrund sowie abwechslungsreiche Bauwerke und Dörfer. Damit bietet sich Spielern eine Vielzahl an Möglichkeiten, Gefechte zu bestreiten und auf Sanhok zu überleben.

PUBG wird von PUBG Corp. entwickelt und veröffentlicht und ist auf Steam erhältlich.