Making-of-Video zu Star Wars Battlefront II

Nach der Veröffentlichung von Star Wars Battlefront II für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC gewährt Electronic Arts Fans exklusive Einblicke in die Synchronaufnahmen zum Spiel. Im zweiten Making-of-Video ist zu sehen, wie die Originalsprecher von Leia Organa, Luke Skywalker und Han Solo den Spielcharakteren ihre Stimme leihen.

Die erfahrenen Synchronsprecher Susanna Bonaséwicz, Hans-Georg Panczak und Wolfgang Pampel sind der Star Wars-Franchise durch die langjährige Zusammenarbeit sehr verbunden. Im Video erläutern sie, was sie immer wieder an ihren Rollen fasziniert und was das Besondere an Star Wars Battlefront II ist.

Im ersten Teil der Making-of-Serie ist Anja Stadlober bei den Synchronaufnahmen für ihre Rolle Iden Versio zu sehen: https://youtu.be/CrJtk39xFwo.

In der neuen Einzelspielerkampagne von Star Wars Battlefront II muss die imperiale Raumpilotin Iden Versio das Imperium in seiner dunkelsten Stunde vor dem Untergang bewahren. Im Kampf gegen die Rebellen erleben die Spieler das Star Wars-Universum aus einer neuen Perspektive, treffen auf bekannte Figuren wie Luke Skywalker und begeben sich im Namen des Imperators auf eine epische Reise voller Rache, Verrat und Erlösung.

Zudem können Spieler in Star Wars Battlefront II in einen umfangreichen Mehrspieler-Modus eintauchen, in dem bis zu 40 Spieler in filmreifen Schlachten aufeinandertreffen. An Schauplätzen aus allen drei Star Wars-Epochen übernehmen sie eine der vier Trupplerklassen, steuern kolossale Fahrzeuge wie den MTT und schlüpfen in die Rolle verschiedener Helden wie Yoda oder Darth Maul. Die neuen, galaktischen Raumschlachten ermöglichen es den Spielern zudem zum ersten Mal, in rasanten Weltraumgefechten nach den Sternen zu greifen.

Wer sich genauer informieren möchte, wie unserer Redaktion das Game gefallen hat, schaut sich am besten unseren Testbericht dazu an.

Kostenlose Inhalte, Live-Events sowie Herausforderungen mit speziellen Belohnungen werden Star Wars Battlefront II kontinuierlich um neue Inhalte und Aktivitäten erweitern. Am 5. Dezember erscheint mit Star Wars Battlefront II Die letzten Jedi die erste kostenlose Season, die vom kommenden Film Star Wars: Die letzten Jedi inspiriert ist und neue Helden, Karten und Fahrzeuge ins Spiel bringt.