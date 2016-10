Maldita Castilla EX kommt auch für PC

Nachdem der Retro-Plattformer erst vor kurzem für XBox One und PS4 erschienen ist, wird Maldita Castilla EX unter dem Namen Cursed Castilla nun auch auf Steam veröffentlicht.

Inhaltlich ist die PC Fassung identisch mit den beiden Konsolenversion und enthält unter anderem 8 Level,19 Bosse, 4 unterschiedliche Endungen und 15 freischaltbare Steam-Errungenschaften.

Wourm geht es in Cursed Castilla (Maldita Castilla EX)?:

Die Tränen einer jungen Hexe wurden von Dämonen in einen Schlüssel verwandelt, der das Tor zum Bösen dieser Welt öffnet. König Alfonso VI von León scharte seine treuen Ritter um sich, um Tolomera del Reys habhaft zu werden und dem Albtraum mit der Kraft der Hexenträne ein Ende zu bereiten. Verbann die Zombies und Dämonen, die in das Königreich einfielen, mit Don Ramiro, dem treuen Ritter seiner königlichen Majestät und seinen Freunden. Dazu stehen dir unterschiedlichste Waffen zur Seite, mit denen du deine Feinde in den weiten Landen Tolomeras siegreich bekämpfst – im klassischen Actionstil, der unter die Haut geht.

Das von Ghost’n Goblins inspirierte Jump’n Run erscheint am 20. Oktober 2016 für Windows 7,8 und 10 auf Steam. Wer mehr zum Spiel erfahren will, der kann alles notwendige in unserem Bericht zu Maldita Castilla Ex nachlesen.