Mass Effect: Andromeda hat Release-Datum

Wenn es um einen Releasetermin für Mass Effect: Andromeda ging, dann hieß es bislang immer nur Frühjar 2017. Nun findet sich auf der Webseite zum Spiel das offizielle Datum für die Veröffentlichung.

Das Action-Rollenspiel aus dem Hause Bioware wird am 21. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One in Nordamerika erscheinen und zwei Tage später, am 23. März, in Europa. General Manager Aaryn Flynn gibt dazu auch gleich folgendes Statement:

„Mass Effect: Andromeda ist unser bislang ehrgeizigstes Mass Effect Spiel. Wir erzählen eine völlig neue Geschichten, schaffen neue Charaktere, neue Planeten, neue Arten und die Einführung neuer Gameplay-Systeme. Und zum ersten Mal bringen wir Mass Effect auf die Frostbite Engine, eine unglaubliche Engine, die einen ungeheuren grafischen Sprung von der Trilogie zu Mass Effect: Andromeda. Um dies zu erreichen, haben wir uns so viel Zeit wie möglich genommen, um sicher zu stellen, dass ihr das bestmögliche Erlebnis erhaltet.“

Die vollständige Ankündigung könnt ihr hier nachlesen.