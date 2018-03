Veröffentlicht am

Mega Drive Classics für Konsolen

SEGA Europe Ltd. kündigt heute die SEGA Mega Drive Classics-Sammlung für PlayStation 4 und Xbox One an.

Die umfangreiche Sammlung beinhaltet mehr als 50 Retro-Klassiker aus diversen Genres, darunter Arcade Action, Shooter, Beat’m ups, Puzzle, alte Favoriten and längst vergessene Perlen, allesamt zusätzlich mit modernen Funktionen erweitert. Diese Funktionen umfassen Online-Multiplayer, Errungenschaften, Spiegel-Modus, Rückspul- und Speicherfunktion, so dass Anfänger und altgediente Spieler ihr Vergnügen an en großartigen Klassikern finden.

Die Box-Version der SEGA Mega Drive Classics-Sammlung wird in Kürze bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sein. Die Box enthält neben dem Hauptspiel ein doppelseitiges Golden Axe- und Streets of Rage-Poster, identisch zu denen, die das 90er-Jahre inspirierte Retro Gamer-Kinderzimmer schmücken, das den Spielern der SEGA® Mega Drive Classics-Sammlung als Startpunkt für ihre Ausflüge in alte Zeiten dient.

Die SEGA Mega Drive Classics-Sammlung erscheint am 29. Mai 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Besitzer der bereits verfügbaren PC-Version erhalten ein umfangreiches Update mit allen erweiterten Funktionen, um mit den Versionen für PlayStation 4 und Xbox One gleichzuziehen.

Weitere Details zu der SEGA Mega Drive Classics-Sammlung findet ihr auf www.megadriveclassics.com.