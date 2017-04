Micro Machines World Series: Gameplay-Trailer

Codemasters und Koch Media veröffentlichen heute den ersten Gameplay-Trailer zur mit Spannung erwarteten Rückkehr der klassischen Micro Machines Spielreihe .

Ob Agentenfahrzeug, das ein Luftkissenboot mit einem NERF-Blaster im Games Room zerstört oder das Müllfahrzeug, das einen Panzer mit einem Dynamitwerfer im Garten sprengt – mit Micro Machines World Series werden die Gesichter von Jung und Alt zum breiten Grinsen gebracht, während auf den Bildschirmen das ultimative Chaos stattfindet.

Die Spieler erwartet eine völlig neue Art des Rennspiels. In lokalen 4-Spieler-„Sofa-Style“-Battles brennen die Spieler ihre Pneus in den Küchentisch oder attackieren sich in spektakulären 12-Spieler Online-Rennen. Diese Menge Spieler, gemeinsam auf einem Bildschirm, steigern die Herausforderung in Unermessliche und 12 Fahrzeuge, bis unter die Dach-Reling bewaffnet und um jeden Platz kämpfend, machen das faszinierende Spektakel perfekt. Zusätzlich zu den Renn-Modi enthält Micro Machines World Series zahlreiche Battle-Modi für bis zu 12 Spieler in einer Arena, darunter CAPTURE THE FLAG, TERRITORY und 6v6 TEAM DEATHMATCH. Diese finden in 15 fantastischen, interaktiven Arenen statt, darunter The Laser Lab, Buzzsaw Battle und Hungry Hungry Hippos.

Die Fahrer können den wilden Kämpfen durch die Wahl eines von 12 wahnsinnigen Fahrzeugen ihren ganz persönlichen Touch geben. Zur Auswahl stehen unter anderem das AGENTENFAHRZEUG, LUFTKISSENBOOT, MONSTER TRUCK oder G I JOE H.I.S.S TANK – jedes Fahrzeug mit seinen ganz eigenen Stärken und Waffen. Zur Verfügung stehen zahlreiche neue, spektakuläre Waffen, darunter der Dynamite Launcher, Tidal Wave, Cobra Turret und der NERF-Blaster. Jedes Fahrzeug verfügt zudem über zahlreiche Möglichkeiten den Look mit neues Skins zu verändern. Emotes, Siegerposen und finalen Grabmarkierungen runden das gloriose Ereignis am Ende eines jeden Matches ab.

Micro Machines World Series erscheint am 23. Juni 2017 für PlayStation® 4, Xbox One and PC.